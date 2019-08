Igor Mang Maire Aunastele: "Ma ei taha süüa, vaid suu puhtaks rääkida.

Olen ainus astroloog maailmas, kes on 1980ndatel käinud rääkimas isegi kurtidele ja julgeoleku töötajatele... Inimesi tuli sellel ajal ustest ja akendest, nad ei mahtunud saalidesse ära!

Mis ahistamise jutt see kogu aeg käib? Mul on eluaeg olnud läbitungiv pilk, võib-olla see on ka kellegi jaoks ahistamine.

Ma tõesti ei tea. Kust need naised välja kargasid oma peidetud diktofonidega. See on müstika!

See oli hirmutav... See nõiajaht minule algas kevadel ja kestis terve suve. Mulle tundus, et Stalini aeg on tagasi... “Pealtnägija” saade oli ainult jäämäe tipp – sellele järgnes minuvastane massiivne rünnak, nii et laevaga Soome sõites mõtlesin isegi merre hüpata. Et oleks kogu lool lõpp."