Kuna Eesti on kosmoseriik, saadeti teadusraha kuu peale.

Tähelepanek: kui me valetame võimudele, siis see on kuritegu; aga kui võim valetab meile, siis see on poliitika.

Selleks et hundi jutt kitsetalledele ei mõjuks vihakõnena, sõi hunt kriiti.