Statistikaamet loeb hoolega kokku, kui palju inimesi Eestis elab; mis soost ja kui vanad nad on; mis keelt räägivad; kui palju on koolis käinud jne. Pole vaid selge, keda see huvitab, kui palju mul naabrimees Ivaniga kahe peale lapsi kokku on ja kui mitu viina me aastas ära joome.