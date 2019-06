Viktoria sai just viieseks ja ei püsi pudeliski paigal. Isegi kui ta näiliselt rahulikult ema Erika süles istub, väntavad varbad omasoodu edasi. Ometi on rohkem kui pool tüdrukukese senisest elust olnud väga piiratud liikumisvõimalustega. Kolm esimest eluaastat oli Viktoria tegevusraadiuseks vaid mõni meeter – nii pikk on hapnikumasina voolik. Et tüdruk praegu teiste omavanustega koos ringi saab joosta, on tegelikult ime.