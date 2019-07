Iris Saluri, kes kasvatas üksi nelja last: kui teed, ära karda ja kui kardad, ära tee!

Iirise suur unistus oli saada raadioajakirjanikuks. Sai ka, ainult tükk aega hiljem ja tegi Vikerraadios “Argipäeva” saadet. Kord oli külaliseks Meelis Atonen. Imepisikesed lastetoetused tollal juba olid, aga kuna Iirise kõik neli last käisid korraga koolis, siis olid rahaga tõesti kehvad lood.

Ühel sügisel tuli vallavalitsusse ikkagi avaldus esitada, sest muidu poleks jõudnud õpikuid ja töövihikuid välja osta. Toona “Argipäevas” väljendaski Iiris Saluri mõtet, et kodus lapsi kasvatavatel emadel võiks olla emapalk. Meelis Atonen olevat pärast saadet tunnistanud, et see on tõesti hea idee.