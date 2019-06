Ivo ja Reet Linna poeg Robert: hea et vanemad säästsid mind sellest, mis nende vahel tollal tegelikult toimus

Raskematel aegadel seda polnud, et üks ühele, teine teisele poole oleks tõmmanud? Selles mõttes läks teil hästi, et ei pidanud pooli valima...

Mul on hea meel, et mu vanemad on säästnud mind sellest, mis nende vahel tollal tegelikult toimus. Neist pingetest. Nad hoidsid seda liini kahe inimese vahel, ei toonud lapsi sinna juurde.

Oled ise leidnud väga hea tasakaalu, tundub, et võrreldes paljudega, on sul mõistusega suhteliselt hästi – rõhutad viimastel aastatel kogu aeg pere tähtsust. Kui väga sa üldse toda rokenroll-elu oled elada tahtnud?

Neid klassikalisi kuvandeid sellest maailmast olen ma läbi kogenud küll. Muidugi olen ma alati üritanud mõistust enam-vähem selgena hoida.

Muidugi, arvestades, millises maailmas ema ja isa üles kasvasid, siis nad teavad ja teadsid, mis seal teisel pool toimub. Tänu sellele on nad osanud minust aru saada. Suunata. Me pole nii otse kõige pikantsematest seikadest rääkinud, nemad oma elust ka mitte...

Kõike ei tahakski kuulda?