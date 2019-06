Ivo Linna kümne aasta eest: 60 mind eriti ei üllata

Paarikümneaastane tuttavolek sünnipäevalapsega annab mulle võimaluse seekord eirata küsitletava teietamise nõuet. Kuigi — kes see Iffile ikka nii väga teie ütlema peab. Ei ütle ju?

Oo! Oled vana mees juba?



Vana känd lausa. See arv mind eriti ei üllata. Kümme aastat tagasi tulnud 50 oli mu elus suurem pöördepunkt. Võtan eputada kuulsate meestega, kas või näiteks Georg Otsa või Eri Klasiga, kes on öelnud, et noh, kui ikka 50, siis tuleb teha üks korralik pidu.

Minu jaoks see oligi seda, märk oli suurem, ikkagi keskikka jõudmine, siis küllap mõtlesin natuke rohkemgi nende läbikäidud teede peale. Pärast seda, pärast viiekümnendat, on see eluke kuidagi ajatult edasi tiksunud, nii et see praegune 60. on minu meelest lihtsalt üks arv.

Ja kui mu sõpradel ja mul eneselgi tekkis idee seda tähistada kontserdiga kodulinna rahvale, siis tundus see idee tore. Kui see mingi sabakergitamisena tundubki, siis mõeldud see nii polnud. Võtame reedel asja lõbuga ja vanuse peale ma ei mõtlegi. Tervis enam-vähem ja siis polegi ju tähtis, oled sa 30 või 60.

Kas on sellegipoolest kartus, et mõned laulud elus laulmata jäävad?



Oh, jääksid ka siis, kui inimesele oleks elamiseks 500 aastat antud. Kui sul on sees mingi programm või teha tahtmine, siis jäädki seda tegema, teedki viimase hetkeni. Õnneks me ei tea, millal see hetk tuleb. Rabelemist kui sellist, seda jah olen jõudnud viimasel ajal kärpida. Ja kohati see õnnestubki. See aeg jäi ikka noorusesse, kus sai ohjeldamatult proovi tehtud, ohjeldamatult mängitud-lauldud ja kõik see tundus siis maailma tähtsaima asjana.