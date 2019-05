Fraas “Sa oled viimane inimene, kellele ma haiget teeksin”, toob pähe kaks mõtet: 1) inimesel on selline nimekiri; 2) ma olen selles nimekirjas.

Tõde on valus kuulda ja eriti valus on kuulda seda, mida tõe pähe välja pakutakse.

Riigikogus ei ole vahtkustutid kohustuslikud, kuna saalis aetakse piisavalt vahtu.