Jaak Salumets: treeneri jaoks on kõige paremad hoolealused leedukad, siis venelased ning alles seejärel eestlased

Praegu Eesti Korvpalliliitu presidendina juhtiv Jaak Salumets on kindel, et hea treener peab olema ka hea õpetaja ning suutma mängijate peas midagi muuta, sest edu saavutavad vaid need, kes on ka vaimselt tugevad.

Teet Malsroos/Õhtuleht