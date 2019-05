JAAN TALTS 75: minu sportimist poisina ei toetanud keegi, mul polnud kodus voolugi

Kustkohast jookseb lootuse ja loobumise piir?

"Praegu aga kuulen spordiuudistest, et küll on kurb, maailma karikasarja etapil jäädi napilt punktikohalt välja. Aga milline see punktikoht oli? Kas Jaan Taltsist oleks keegi uudistes rääkinud, kui ma oleksin saanud kusagil näiteks 36. koha?

Mis mõte on paljal proovimisel, sa pead teadma, kas oled selleks saavutuseks võimeline või mitte! Väga tähtsad ongi usk oma võimetesse ning keskendumine.

Kui ikka tulemused ei taha tulla, võiks kaaluda loobumist, et mitte ilmaasjata vaevata ennast ja oma peret ning kulutada raha.

Öeldakse, et praegune valitsus ei meeldi paljudele.

Aga kas me saame teha valitsust, mis kõigile meeldiks?