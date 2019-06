Jaan Tätte “Õnnelik tund”: laia lauaga lajatamise asemel elutark peenus

Jaani laulusõnu, mis suurel osal eestlastel on peas, osatakse just nende lihtsuse pärast. Lihtne on ilus, saab ka öelda. Näidendis “Õnnelik tund” on Tätte lihtsale lihtsusele lisandunud miski elutarkuse mõõde, sügavus.

Lavale jõuavad olemise filosoofia elumudelid. Just mudelid, mitte et on üks ja õigesti elatud elu. Ja juhus otsustab asju enamasti, inimese enda otsusest vähe hoolides. Jaan valdab nüüd paradokside kunsti meisterlikumalt kui varem. Elu jälgimise kogemuse viljakas tulemus, mis muud. Ta “Õnneliku tunni” argipäeva on pühapäev ja meri sisse kirjutatud, mu meelest isegi nii võib see olla, et ta ise seda ei teadvusta. Niisama on ka lavastaja Gerda Kordemetsa ja näitetrupiga. Nad kuulasid Jaani enda jaoks välja ja vahendasid selle kuulmise vaatajatele.

“Õnnelikku tundi” nii-öelda järellugedes sain aru, et praeguse Jaan Tätte teeb isikupäraseks see, et ta suhtub kõikidesse tegelastesse suure sümpaatiaga – keegi pole rumal, halb, kuri. Mulle tundub, et eriti elusaks õnnestub tal kirjutada naistegelased.

Sulle ja Sull

Mitut moodi saab hääldada ja mõelda eesti keeles. Jaani näidendi kaunitarist tegelase nimi on Sulle. Teda vähemalt iga mehe silmadele (andestage siin mu pisutine mehelik iroonia) mängib suurepäraselt – no nii, et lausa on Sulle – Liis Lass.