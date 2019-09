Jaan Tooming toob Tartus lavale kummalise saatusega näidendi Kaupost ja Lembitust

Lavastaja Jaan Tooming, kes tänavu tähistab oma lavastajategevuse 50 aasta juubelit, ütleb, et on tahtnud „Kaupot” lavastada juba 40 aastat. See pole aga õnnestunud: alati on plaan mingil põhjusel vett vedama läinud. „Justkui neetud on see lugu olnud,” nendib Tooming.

Ta lisab selle mõtte jätkuks, et näidendi lavaletoomist kaalus 1939. aastal Estonia ja 1940. aastal võttis selle kavva Töölisteater. Ent siis sekkus ajalugu kõige pöördelisemal moel. Mõned kümnendid tagasi plaanis Jaan Tooming „Kaupot” lavastada Tallinnas Draamateatris. Osatäitjadki olid määratud, ent pooleli jäi asi seegi kord.

Kristo Viiding - Lembitu, Margus Mikomägi - Taaratark, meister Jaan Tooming, Tõnis Mägi - misjonär Peetrus ja Nero Urke - Kaupo. Foto: erakogu

Tooming on näidendist kõnelenud omal ajal Uku Masinguga ja too olla arvanud, et niisugune võis olla olukord küll Eestis 13. sajandil. Toominga sõnul on „Kaupo ja Lembit” fiktsioon – me ei tea ei Kaupost ega Lembitust isegi seda, kui vanad nad olid, kindel on vaid surmapäev.

Leo Bodo Sepp kirjutas „Kaupo” 1937. aastal. Mitmes valitsuses ministri ametit pidanud Sepp avaldas näidendi Rein Sarvesaare varjunime all. Autor tunnistas toona, et „Kaupo” lavaletoomiseks tuleks tekstiga veel tööd teha: algvariant oli mõeldud eeskätt lugemiseks. Jaan Tooming ongi nüüd näidendit lava jaoks töödelnud.

Ristirüütel Rodolfo - Kristjan Sarv, abt isa Teodorik - Rein Annuk ja Kaupo - Nero Urke Foto: Gabriela Liivamägi

„Kaupo” on lugu sellest, mis võinuks saada, kui kohtunuks liivlaste vanem Lembitu ja Lehola vanem Kaupo. See on lugu maailmavaadete põrkumisest, kusjuures 82 aasta tagune ideestik seostub üllatavalt täpselt nüüdse Eesti ja selle võimaliku tulevikuga.

Nimitegelastena on laval Nero Urke (Kaupo) ja Kristo Viiding (Lembitu). Kaasa teevad ka Anne Türnpu, Tõnis Mägi, Kristjan Sarv, Margus Mikomägi jpt.