“Ei võinud mina ega keski teine teie hulgast arvata, et mõni nõnda pitgast kasvab, et üle terve mua ja viil kaugemalegi ärä paestab. Ja terve mua rahvakoolitet jagu suadikute läbi matma tuleb, nagu see venna Juhaniga sündis.”

Nõnda kirjutas Jakob, Liivi vendadest vanim, oma murdekeelses kirjas noorima venna kohta mõni kuu pärast Juhan Liivi siitilmast lahkumist, püüdes meelde tuletada lahkunu elukäiku.