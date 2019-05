Juhan Peegel 100: Maalehe igavesti noor ristiisa teab parima lehe tegemise saladust

Seal, esimeses Maalehes 1987. aasta 1. oktoobril, seisid read, mis on järgnevate aastate jooksul Maalehe rahvale motoks ja õpetuseks olnud. Nimelt: ”Head ajalehte teha, see on imelihtne. Ei tohi kirjutada ebahuvitavatest asjadest, liiati veel pikalt ja igavalt. Kuid ka lühidalt ning sisutult ei ole sobiv sõna võtta. Ei tohi valetada isegi siis mitte, kui see vale on ilus ja roosa. Ei tohi unustada, et oluline on ka (keha)hoiak: kirjutada tuleb sirge seljaga.”

Tähelepanuväärne on, et tollessamas Maalehe esimeses numbris kirjutas ka Peegli õpilane Valve Raudnask. Ka täna on õpetaja ja õpilane siinsamas Maalehes koos – alljärgnevas Valve Raudnaski meenutustekatkendis pealkirjaga “Peegel peeglis”.