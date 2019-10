Jurgen Rooste: Loomingu Raamatukogu on aken maailma

Kui Loomingu Raamatukogu (LR) 1950ndate lõpus ilmuma hakkas, oli see nn sulaaja üks ilming – lubati välja anda toda kirjandust, mida stalinistlik süsteem ei lubanud.

Kohe alguses ilmusid Tuglas, Lessing, Saint-Exupéry, Burns, Maugham, Bradbury. Sekka mõni kohustuslik jamakogumik ka, aga Eesti ajaloo olulisimad luulekogud on ilmunud just LRis: nelja mehe ühisdebüüt “Närvitrükk” ja Toomas Liivi “Achtung” on mu jaoks ületamatud. See on eesti luule tipp.