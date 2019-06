Kõrvalolev pilt Jüri Järvetist on tehtud tema kodus 1980ndate aastate lõpus. Autoriks fotograaf Peeter Sirge, kes ütleb, et toona sai Jüri Järvetist telesaate jaoks üles võetud terve seeria pilte. Et asi hästi õnnestuks, oli muidugi parajalt palju aega varutud. “Järvet suhtus sellesse väga sõbralikult ning heatujuliselt. Ja küll ta jutustas palju, kogu oma eluloo rääkis ära,” mäletab Sirge.

Kui kellelgi tekkis fotot vaadates ehk küsimus: miks on pildile jäänud malelaud?