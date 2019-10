JÜRI LINA: Eestis pole olukord paremaks läinud, ikka on võimul palju endisi kommuniste

Tegelikult see, et KGB pakkus 1979 Eestist lahkuda, andis teile võimaluse jääda iseendaks.

Tege­likult mulle mitte ei pakutud Eestist lahkumist, vaid mind sun­niti lahkuma. Öeldi, et “me oleme ennegi hulle välja saatnud”.

Kuidas te end vabas maailmas alguses tundsite?

Pidasin alustuseks loenguid eestlaste elust-olust... Soome kommunistid said pahaseks. Nende väitel olid Nõukogude Liidu puudused tingitud vaid ilmast.

Kas nüüd, 40 aastat hiljem, on Rootsi jäänud samaks “teiseks planeediks”?

Ei ole. Rootsi on muutunud põrgu eeskojaks. Vasakpoolsed võivad sind kividega pilduda ja politsei ei tee midagi. Öeldakse, et ressurssi ei ole.

Pensionid muudkui langevad ja teenused vähenevad. Inimesed, kes on Rootsi riigi heaks eluaeg töötanud ja maksnud ülikõrgeid makse – kuni 70%! –, saavad väiksemat pensioni, kui antakse hiljuti riiki saabunud pagulastele toetust.

Aastas on maha põletatud 360 koolimaja, sest “viguriväntadele” ei meeldi koolid. Inimesed ei julge õhtul pärast kella kaheksat tänavale minna. Kui mina 10 aastat tagasi hoiatasin, et Rootsis on liiga palju sotsialismi, siis kuulutati mind hädakraaksujaks.