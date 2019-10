JÜRI LINA toidunipid: mida süüa, et talvemasendus peale ei tuleks

Hommikul söön tatraputru, mida võib valmistada kaera­piimaga. Mõistlik inimene kohvi ei joo.

Lõunaks supp või kookosõliga valmistatud salat, kus on kurk, tomat, avokaado, sibul, aga ka ube või herneid. Hernes on maailma parim valguallikas! Salatile lisan kurkumi – see viib põletiku kehast välja. Saiast püüan hoiduda, tumedat leiba teatud asjaoludel söön. Tatramuffin on hea.

Õhtul joon mahlasid. Alustan tavaliselt porgandimahlaga, lõpetan õunamahlaga. Söön ka tumedat šokolaadi.

Kui sõbrad külla tulevad, siis valmistame kaerapiimal põhineva õhtusöögi, milles on täistera-jämejahu, kukeseened, ilma soolata keedetud mahekartul, palju maitseaineid alates meresoolast kuni Cayenne’i piprani. Soola ei tohi sellepärast kartuli keetmise ajal lisada, et siis valad kaaliumi koos veega välja.

Vitamiine ja mineraale peaksid võtma kõik meie laiuskraadil elavad inimesed.

Talvemasenduse vastu aitavad redis, õun, sidrun. Alustan iga oma päeva sidruniga või laimimahlaga.

Aga eelkõige peaks olema piisavalt vitamiini B12 (vähemalt 5000 mikrogrammi päevas), tuleks regulaarselt tarvitada ka D-vitamiini (vähemalt 4000 rahvusvahelist ühikut päevas) ja naistepuna.

Ning siis soovitan lugeda tarkuse- ja headuseraamatut peal­kirjaga “Dhammapada”, mille on tõlkinud Linnart Mäll.

See raamat koosneb tarkuseteradest, mida inimene peaks elu jooksul kordki lugema. Näiteks: kui leiad aruka sõbra, kes on valmis kaasa tulema, kes on tark ja vooruslik, siis mine temaga rõõmsalt ja mõttekalt ning sa ületad kõik hädad. Ja et õnn on see, kui sul on sõbrad, kui neid vajad.

■■■