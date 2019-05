“Ikka küsitakse, et kuidas ma enda nahal tehtavaid katseid ei karda – või kas natuke kardan, aga siiski teen?” räägib Jüri Muttika. Jah, hirm on loomulik, aga igas hirmuäratavas olukorras tuleb lihtsalt küsida, mis siis õigupoolest hirmu tekitab. “Võite seda ka kodus proovida!” soovitab kartmatu reporter.

“Kõige selle käigus saab mu keha parajalt vatti, teinekord tunneb valugi,” tunnistab Muttika. “Aga eks kõigega harjub. Vist ka poomise ja parempopulistidega – või kuidas see nali oligi?”