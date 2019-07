JUULILEPPED 25 | Minister Jüri Luik: otsus lepingutele alla kirjutada sündis kohapeal, lõunasöögisaali nurgas

Oli selge, et mingi aken oli avanenud. Aga kogu see kompromiss oli väga õrn, põhines tolle hetke kokkuleppel. Kui Vene välis- ja kaitseministeerium oleksid saanud oma sõrad uuesti vahele ajada, siis nad oleksid seda kindlasti teinud. Venemaa võimukoridorides valitses suur kaos.

Arutasime Lennart Meriga olukorda ja leidsime, et taktikaliselt ainus võimalus kompromiss n-ö lukustada on võtta risk ja kirjutada leping alla. Lõunasöögisaali nurgas Lennart ja mina poolihääli pikalt arutasime ja tegime otsuse, et kirjutame alla. Meri oli valmis seda tegema ja nii ta läks.