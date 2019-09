Ka Riia on Maarjamaa pealinn

Karl Kello

Üks varasemaid pilte Tallinnast, 1671. Erakogu

Hiljuti oli Maalehes juttu, et suuresti just aestide kui jumalate ema austajate maast sai kristlik Maarjamaa. Kuigi tulevased Tallinn ja Riia linn polnud mänginud ei aestide ega nende n-ö aujärjepärija Saami mereriigi asjus mingit osa, sai just nendest Maarjamaa kaksikpealinn.