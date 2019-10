Kahe lapsega Hiiumaale elama: kunagi pole olemas 100% õiget aega maale kolimiseks

Veidi keerulisemalt läksid minu tööotsingud. Leppisin endaga kohe kokku, et tööd ma ei karda ning olen avatud kõikidele võimalustele. Ja mul läks hästi – kui sulged ühe ukse, avanevad mitmed uued ning täna olen ma tööl Hiiumaa vallavalitsuses spordi- ja tervisedenduse spetsialistina.

Mulle väga meeldib, et siin on turvaline ja kõik tunnevad kõiki. Kärdlas võin lapsed saata südamerahuga omapäi mänguväljakule. Meie lapsed pole iial nii palju aega veetnud värskes õhus, paljajalu ringi joostes, puude otsas ronides. Siin on lihtsaid asju kerge teha, ei pea planeerima ja vaba aja veetmiseks kindlasti kuhugi sõitma. Ema süda rõkkab alati rõõmust,kui lastega metsas mustikal või seenel käime ja seda võimalust on meil varasemaga kindlasti rohkem. Muidugi ilusad privaatsed mererannad, kus lapsed saavad segamatult ringi joosta – kõik võimalused on käe-jala juures.

On suured väärtused Hiiumaal elamise versus linnaelu vahel, sellised väikesed igapäevased asjad, mida ehk muidu ei oskaks väärtustada. Sellest kõigest ja ajast, mille hoiame kokku transpordivahendis viibimise arvelt ja veedame koos perega, ma ei oleks osanud unistada. Ma ei soovi kindlasti enam sellest kõigest loobuda. Sest nii on hea ja siin on hea. Ja hiidlased on toredad!

Enda kogemusest ma julgen öelda, et pole olemas õiget aega maale kolimiseks. Kunagi ei saa olla kõik 100% ette planeeritud ja Sinu tulekuks valmis. Kui on olemas tahe, on olemas võimalus. Ma olen enda üle uhke, et julgesin teha selle sammu ning saan selle õigsusele kinnitust iga päev oma laste värskest õhust roosasid ja rõõmsaid nägusid vaadates.

28. septembril toimunud Maal elamise päev on üle-eestiline algatus, mille eesmärk on kutsuda maale elama veelgi rohkem tegusaid ja särasilmseid inimesi. Loe lähemalt aadressilt maalelamisepäev.ee.