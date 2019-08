Kaitsepolitsei jahtis Johannes Käbini päevikuid

Jüri Ehasalu ml@maaleht.ee RUS

Johannes Käbin esiplaanil. Maaleht arhiiv

Läinudlaupäevase Postimehe pommuudis oli Johannes Käbini päevikute Eestisse jõudmine. Selles loos on mõndagi, mis polnud nii või mitte päris nii. Tõde on väärt, et seda kaitsta.