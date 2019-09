Jalgrattaga piki kunagi kasutuses olnud Tallinn-Virtsu raudteetammi Virtsu poole poodi sõites vaatasin ikka teatud kadedusega põlist üsna korras hoonetega talukohta mere kaldal künka otsas. See ei olnud õieti päris meri, vaid niinimetatud pardimeri, päris merega ühendas seda kitsas kanal, mis sõltuvalt tuulest voolas kord üht-, kord teistpidi. See pardimeri oli lähipiirkonna parim talvine roolõikuskoht, ühtlasi elutses seal piisavalt kala, mida tõendas angerjarüsade rivi otse talukoha all.