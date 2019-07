Kalamehejutud inimestest | „Neponjatno!“ ütles piirivalvur. „Peab kutsuma leitnandi!“

Oli sihvakas heledapäine sinisilmne noor mees, ei karjunud, ei ropendanud, ei sülitanud, teretas kättpidi kõige lahkemal moel, justkui oleks ammu oodanud, et kaks tšuhnaakalakat keset uneaega tema privaatpinnale trügivad. Mulle tuletas meelde vana-slaavlast lapsepõlve muinasjuturaamatutest enne kui tatari-mongoli ike viljastas teistlaadi inimtüübi. Mööblit oli toas hõredalt, aga raamaturiiul oli täidetud ilukirjandusega, sõjalist atribuutikat ei olnud märgata. Mees pakkus istet, rääkisime, ei mäleta, millest, aga kui välja tulime, oli selge, et mereleminekuks on aeg liiga hiline.

Siiavõrgud lasksime sisse järgmisel päeval.

Kui sellest järgmisel hommikul tahtsime võrke nõudma minna, siis ootas meid ees väga paha üllatus. Merele meid ei lastud. Ei lastud ka kordoni väravast sisse. Tumeroheline veoauto seisis risti ees. Öeldi, et on erakorraline olukord, trvooga, kohal on kontroll kõige kõrgemast instantsist ja järgmise kolme päeva jooksul ei tulevat mereleminekut kõne alllagi.

Selge oli see, et saak läheb hukka, hea, kui tormi ei tule ja võrgud kätte saab. Mida see erakorraline olukord siis õieti tähendas? Esimene mõte oli, et keegi on üle piiri putku pannud. Kui mõne päeva pärast oma soppa ja riknenud kalu täis võrgud kätte saime, jõudsime jutule ühe niisama õnnetu kohaliku kalamehega, kellelt kuulsime järgmise loo.

Tallinnast tulnud kolm KGB ohvitseri – sama ametkond, mis NL piirivalvegi – Vihterpalu merele linnujahile. Alumiiniumist „Progressil“ olnud kaks 35-hobujõulist „Vihr“ mootorit taga. Kihutanud mööda madalat merd, sõitnud pardiparvedesse sisse ja materdanud vähe lennuvõimelisi pardipoegi aeruga. Siis, täie lauluga, põrutanud veealuse kivi otsa, paat lennanud kummuli ja „jahimehed“ uppunud ära.

Kas kõik täpselt nii oli, ei tea, kelleltki asjaosaliselt küsimine ei oleks tulnud kõne alla. Poleks olnudki, kellelt küsida. Vana, slaavlase näoga leitnant viidi karistuseks Kaug-Põhja teenistusse. Vihterpallu me enam ei sattunud.