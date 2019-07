Kalamehejutud inimestest | Raadi kalmistu oli öiste ussipüüdjate paradiis

Varustus oli kõigil samaväärtuslik. Minul oli sarapuuvõsast lõigatud ritv, vanaema kangastelgede juurest näpatud õmblusniidist veidi tugevam nöör, ujukiks pudelikork, raskuseks papinael. Ainult konks oli vabriku oma, Karluti käest ostetud 12-kopikane väiksema kala konks. Nii maksiski kogu õngevarustus 12 kopikat. Niiviisi kõrvuti õngitsemine koos vanemate poistega oli mitmes mõttes õpetlik. Põhiline – käratseda ei tohtinud, sest kalapüük on vaikust nõudev intiimne tegevus.

Vahel harva satun nüüd teleris nägema ühel või teisel kanalil kalapüügisaateid ega jõua ära imestada, kui palju möla ja lärmi käib tänapäeval kalapüügi juurde. Sellest tehakse igal juhul sõu, olgu tiigil või ookeanil. Saan muidugi aru, et tegelikult on see äri, kalli kalapüügiatribuutika reklaam. Tegijatest on saanud tarbijad.

Kooliajast mäletan üht Inglise filosoofile Francis Baconile (16.-17. saj) omistatud lauset: “Kui ürgajal oleksid inimesed olnud nii lärmakad, siis oleksid metsloomad nad kergesti üles leidnud ja ära söönud.“ 16.-17. sajand! Kui see mees oleks õnnetul kombel sattunud meieaegsele rokk-kontserdile, siis ei oleks metsloomi läinud vajagi.