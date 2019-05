Kui tänavu on tehtud mitmeid tähelepanekuid selle kohta, et eetrisse on jõudnud hulk üsna musta laulmist, siis Karl Madis märgib, et nende esinemisega seda muret polnud.

“Kui seda kuulata, siis ühtegi musta nooti küll ei leia,” märgib Karl Madis toonase esinemise kohta.

Eestil küll tookord ülearu hästi ei läinud, saadi eelviimane koht, kuid oli ka neid, kellele laul meeldis. Tookord leidis aset mitu südamlikku kohtumist, mille tunnistajaks Karl Madis oli.

“Olin ise Silvi kõrval, kui tuli üks inglane, kallistas teda ja ütles, et see on üldse kõikide Eurovisioonide kõige parem laul,” räägib Karl Madis.