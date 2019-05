Kõigi oma pillide ja tegemistega läks sul nii hästi, et olid noore mehena aastal 1986 Eesti kõige populaarsem artist.

Ega tookord meil eriti neid parimaid ja populaarsemaid valitud. Ühel hetkel see lääne eeskujul meile tuli. Mina oli tavaliselt teine pärast mõnd naist, Anne Veskit või Marju Läni­kut, kui just Ivo Linna ise kogu seda edetabelit ei juhtinud.

Oli see seda väärt? Said siis nii palju raha, et midagi teha ja ehitada?

Ikka oli, aga midagi ma ei ehitanud.