Tõepoolest – miks peaks inimene palju erinema linnust või lehmast, kelle mõlema puhul on tõestatud, et nad tajuvad Maa magnetvälja. Lindudel aitab see võime oma rännetel orienteeruda, kirjatuvidel koju tagasi jõuda, Austraalia lehmadel aga võtta ritta paralleelselt magnetväljaga, pead lõuna suunas võib-olla selleks, et kambaga oma rohumaa võimalikult tõhusamalt puhtaks süüa.

Niisiis, ehk on inimesel veel kuues meel, mis tunneb magnetvälja?