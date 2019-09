Teemaõhtu juhatab kell 19.30 sisse Kaupo Kruusiaugu möödunud aastal valminud dokumentaalfilm “Viimane vürst”.

Film heidab pilgu Peeter Volkonski argipäeva ning uurib, kuidas õnnestub leida tasakaalu olme ja aristokraatia vahel. Auväärse sugupuuga vürst Volkonski on eesti laulja, näitleja, lavastaja ja tõlkija. Mis on avaliku imetluse hind ja kas loomingule pühendudes on ruumi kompromissidele? Kuidas nautida vaba vaimu lendu, kui sinna võib iga hetk sisse lüüa argielu paine?