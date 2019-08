Käsmu tuleb Ed Sheeraniga edetabelitesse lennanud folkbänd

Maaleht RUS 6

Beoga beogamusic.com

Teiste esinejate hulgas on seekord iiri muusikale kummardust tegeval Viru Folgil folkbänd Beoga, kelle tähelend sai alguse tänu Ed Sheeranile, kes nendega kaks lugu salvestas ja oma tuurile kaasa võttis. Korraldajate sõnul on ülitore, et sellist maailmatasemel kuulsust Käsmus näeb.