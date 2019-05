Kuidas jõuda sinnani, et terve mõistus ei jätaks meid täiesti maha? Et oleks elu turvalisem. Et vanemad ei oleks ületöötanud ja vaesuse piiril; et lastele ja noortele jätkuks piisavalt armastust, tähelepanu, aega neid harida ja nendega koos tööd ka teha. Et maa ei jääks inimestest tühjaks.

Kui palju kasutatakse tänapäeva psühholoogia ja muu teaduse uusi saavutusi, et elu paremaks muuta? Ainuke, mida kogu aeg uuritakse, on parteide reiting. Aga ülejäänud elu, kõik inimesed, kes pole parteides, aga elavad meil. Haruharva uuritakse, mis neil mureks.