“Laulupeo salu on meile nagu hiis, püha koht. Nüüd on aga sinna puude vahele inetud golfipukid püsti pandud, hullemat asja ei saa enam olla,” on Eesti Looduskaitse Seltsi (ELKS) Räpina osakonna esimees Enu Mäela nördinud.

MTÜ Räpina Spordiklubi president Kurmet Karsna aga kinnitab Maalehele, et temal ei ole olnud looduskaitsjatega kokkupuuteid Laulupeo sallu rajatud kettagolfipargi teemadel.