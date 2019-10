Läänemere rannikul paiknevaid kivilabürinte on uurijad enamasti seostanud kalaõnne ja soodsa ilma palumisega, millele viitab sageli nii nendega seotud rahvapärimus kui ka asupaik kalurikülade läheduses. Eestis on tähelepanuväärne, et kivilabürintide levikuareaal langeb kokku rannarootslaste alaga.

Dokumenteeritud on vähemalt viis kivilabürinti, tõsisemat juttu on olnud üheksast. Kõik need paiknevad rannikulähedastel saartel, piirkondades, mille keskajal koloniseerisid rootsi keelt kõnelevad põllumehed ja kalurid.