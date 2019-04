Kooliteatri power Paides

Paide festival näitas ka stabiilsust. Ikka ja jälle tõlgendatakse klassikat, ikka ja jälle imiteeritakse joomist (küllap on aja märk, et täiskasvanute netilehekülgede temaatika on noortest rääkivates lavastustes kanda kinnitamas), ikka ja jälle loetakse luulet, ollakse rõõmsalt vabad või kangestunult pateetilised. Andekad niikuinii.

Mart Kivastiku “Külmetava kunstniku portree” lavastas Eva Kalbus. Tallinna 32. keskkooli näitetrupp KOKK ehk Kunstiliselt On Kõik Korrektne õigustas oma nime täielikult. Ühtlaselt tugeva lavastuse peamisteks mootoriteks olid näitlejatööd. Fotol on sõbrad-kunstnikud Konrad Mägi (Mattias Nurga), Aleksander Tassa (Reemus Tõniste) ning Nikolai Triik (Markus Reinboom) sportimas. Rait Avestik

Aga vahet pole, mida ja kuidas tehakse; tähtis on, et tehakse. Sest teatriga tegelemist ehk siis päriselt koos tegemist on praegu noortele vaja rohkem kui kunagi varem. Selles ei kahtle vist enam keegi, et tuppa kapseldumist ja distantsilt suhtlemist on vaja ohjeldada.