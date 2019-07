Krimikirjanduse asjatundja Jaan Martinsoni kümme lugemissoovitust suveks

Ruth Rendell, “Kivist kohtunik”

Ruth Rendell avardas krimikirjanduse piire sedavõrd, et tänapäeval on keeruline liigitada, milline raamat on krimka (mis on ehk Rendelli loomigu väljendamiseks liiga maine, et mitte öelda labane), milline mitte. Kui panna kõrvuti “Kivist kohtunik”, Fjodor Dostojevski “Kuritöö ja karistus” ning Anton Hansen Tammsaare “Kõrboja peremees” (raamat sellest, kuidas viia noor mees enesetapuni), siis miks on üks neist krimiromaan ja teised mitte?

Raamat algab lihtsalt ja selgelt: “Eunice Parchman tappis Coverdale’ide pere, sest ta ei osanud lugeda ega kirjutada.” Ehk siis süüdlane on teada pärast esimese lause läbilugemist. Rendell seadis endale pealtnäha ületamatu tõkke: kas on võimalik kirjutada põnevusromaani, kui põnevust pole? Õige vastus: on.