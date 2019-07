Kaks pead on ikka kaks pead, aga muidugi üksnes siis, kui need on ühe mütsi all!

Pimedatel inimestel paraneb kuulmine, kurtidel jälle nägemine, aga ajudeta inimestel suureneb võime väljendada oma arvamust igas küsimuses.

Kurtmine ei ole seotud sugugi vaegkuulmisega.