KULTUURIELAMUS | Ehk midagi tõeliselt uut sünnib veel sel sajandil

Üle seitsmekümne aasta on elatud... Sellest üle viiekümne aasta teatriga tegeldud. Mis on olnud, mis on ja mis tuleb?

Mu meelest on eesti teatri ajalugu väga lühike, ja ei ole ime, et pole ka midagi eriti vägevat sündinud. Ei ole sündinud “eesti teatrit”, mis eristaks seda kõigist muudest maailma teatritest. Oleme Euroopa ääreala, provints ning kahjuks rahuldume suurte rahvaste jäljendamisega. Ei oska ega ka suuda oma peaga mõelda, mistõttu sulame kenasti üldisesse maailma teatrimelusse.

Aga ometi! On Jaapani Noh-teater, Indias on Kathakali. Olid ka Euroopas kristlikud müsteeriumid, mis eristusid muust täiesti. Noh tegutseb praegugi Jaapanis, ka Kathakali elab, kuid müsteeriumid on Euroopas minevik, sest häbenetakse oma kristlikke juuri.

Sõjaeelse Eesti Vabariigi ajal tõusis komeedina taevasse Hommikteater, kuigi mitte spetsiifiliselt eestipärane, kuid lavastused olid seal originaalsed. Aga teatrijuhi varajane surm katkestas selle teatri edasise tegevuse. Ei me oska praegu öelda, mis oleks saanud Hommikteatrist.

Oli ka Töölisteater, kes tabas rahva maitset. Priit Põldroos lavastas rahvatükke, ja menukalt. Rahva maitset tabas ka Hugo Raudsepp oma näidenditega, mis läksid suure menuga. Kuid Raudsepa näidenditega pole meil nüüd enam midagi peale hakata, sest nad olid olulised omas ajas, nüüd on aga rahva maitse hoopis midagi muud. Pärast sõda läksid suure menuga Egon Ranneti näidendid, kuid nüüd me lausa häbeneme neid. Millegipärast püüdis Evald Hermaküla elustada Ranneti näidendit “Kadunud poeg”. Miks? See jääb mulle arusaamatuks.

Ridamisi lavastajaid, ka andekaid