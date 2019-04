KUNSTIELAMUS | Al Paldroki vabaduse kaal

Sügisel viiekümnendat juubelisünnipäeva tähistava kunstniku Al Paldroki veetud Non Grata on hetkel menukaim Eesti kunstipunt maailmas, nende perfokaid oodatakse-kardetakse igal pool. Nimelt on Paldrok andnud välja oma kümme käsku kunstnikule (mis nüüd Fahle majas ka uuesti eksponeeritud. Tõsi, eraldi galeriis).





”Visuaaluniversum” Kunstnik Al Paldroki ehk Anonymous Bohi suurnäitus Tallinnas Fahle galeriis. Eksponeeritud on segatehnikas graafilised teosed, tegevuskunstidokumentatsioonid, videod, installatsioonid. Avatud kuni 14. aprillini.





Tagasi juurte juurde

Kümnest käsust üks olulisim ütleb, “ära oota, et sind tagasi kutsutakse”. Need kümme käsku on mul üsnagi hinge kallal närinud, sest on olulised. Keda nüüd painama hakkas, siis need on netis üsna kergesti leitavad.

Kunstnikuks olemisega on keeruline, eriti tänapäevases maailmas. Kunstnikke kiputakse ikka sõimama muidusööjateks ja purkisi**ujateks. Kuigi me ju mõistame, et vajalikku tööd on maailmas üsna vähe alles; paljud meist teevad midagi, milleta inimkond vabalt ellu jääks.

Muide, mu usk on suur, et kunst (sõnas-helis-pildis-laval – Paldrok ühendab alati noid kõiki) on säärane, milleta me ei jääks ellu, vähemasti mitte sellistena, mitte inimesena...