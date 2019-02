Kunstnik Terje Ojaver: õnnelikuks teeb, et suudan leppida olukordadega, mis paratamatult ees ja taagaga, mis on elatud elust

Loomulikult on selle tõukeks minu isiklik elu, frustratsioon, mingid kogemused. Aga ka üleüldine foon, kus naiste õigused ja kaitse on muutunud aktuaalseks. Olukord, kus naised tõstavad pead ja näitavad oma selgroogu, ei lase endid psüühiliselt ega füüsiliselt ahistada. Üleelusuurust hunti tehes tabas mind mõte, et mul on ju ligi 40 aastat tagasi tehtud oma esimene vahtkummist pea mulaaž, mis sinna sisse panna!

RP: Huvitav, et sa tõid välja, et naised näitavad selgroogu ja vankumatust, aga ometi tabas sind näitust tehes seljavalu. See mõjub nagu omaette metafoorina: selg jääb neist mägede nihutamisest haigeks.

TO: Jah, tõesti nii juhtus. Paar päeva peale avamist aga ründas üks koer nii rängalt oma perenaist, kes hiljem haiglas suri. Varem on juhtunud, et vaid pool aastat enne 9/11 kaksiktornide rünnakut tegin Kunstihoone galeriis suure, 16-meetrise siruulatusega tiibadega purilennukiga installatsiooni, kus lennuk oli justnagu galeriisse sisse sõitnud, liputades teisel pool seina saba... Arvaks ennast või meediumiks!

RP: Eha, palun, räägi, kuidas sina seda näitust loed.

Eha Komissarov (EK): See on lõputu teema, kuidas naise ja looma sidet omavahel tõlgendada. Mulle meeldib, et see kõik on siin kokku võetud üheks vägevaks jutustuseks. Keskmine tegelane on elajas-hunt ja mind väga huvitab, kuidas sa seda tegid? Teda on kõvasti kujundatud: kalossid on jalga pandud. Räägi, palun, kuidas selliseid loomi üldse tehakse? Kuidas sellist suurt mõjusat hunti välja mõeldakse?

TO: Ruum on suur, nii et ka kuju pidi olema suur. Tegin alguses muidugi kavandeid, ja selle konkreetse poosiga ma tegin lausa plastiliinist suure kavandi, et selle pealt kuju kuuekordistada ja sisemist karkassi ehitama hakata.

Eha Komissarov: Mis number kalossid on?

TO: Kalosse ma kahjuks ei leidnud, sain ainult 43 kummikud, mida lõikasin madalamaks. Tahtsin vähemalt 47 saada. Panin need esimese asjana raudkonstruktsioonile jalga, et seda paremini liigutada. Samas sain niisugust kabjalikkust ja koertel küüniste vahel on ju mustad nahkpadjad.

EK: Sa oled teinud karusnahkseid naisi, sulle meeldib looma ja naise kokku pandud võõrastus. Naine, keha, tükid - kas see on puhtalt kompositsiooni pärast või sa olid innustatud mingist ideest, kas sul oli mingi kogemus, mida sa jubedalt näidata tahtsid?

TO: See idee on kaunis üks-ühele mõistetav. Põhinimetaja on anda edasi ülimat tänamatust, julmust, allutamist, sadistlikku…

EK: Täiesti naise peksust kantud.

TO: Jah.

EK: Sa teadsid, mis asi see on.

TO: Ja-jah. See on niisugune ülim vägivald, kui oled kedagi kodustanud, kellegi omaks võtnud, kedagi söötnud ja kaisuloomana hoidnud ja ta tänamatusest ja hullusest ründab sind, kuni tapab su. Kuigi vanasõna ütleb, et “Perenaise kätt koer ei pure!” — Pureb küll tegelikult! See ongi see põhiline metafoor.

Vaade Terje Ojaveri näitusele Terje Ojaver “Mis juhtus Punamütsikestega?” Vaal galeriis. Mari Kartau

Seda Punamütsikese kuju ma ei teinud omanäoliseks. Tavaliselt mul ei teki võõristust, kui kasutan oma nägu. Selle töö puhul läks mingi enesekaitse refleks tööle, et kasuta mannekeeni. Mul ei olnud selleks kohe julgust, et selle kauni pruntis huultega, kuigi muidu räsitud näoga mannekeeni, ära moonutada selliseks, nagu ta nüüd on. Siis ma lasin talle õmmelda perenaise ja naiselikkuse märgiks põlle, ja keebi ka.

RP: Mulle feministliku kuraatorina on naistevastase vägivalla kujutamine ise-enesest keeruline küsimus, aga sellel näitusel mul ei tekkinud vastureaktsioone, sest see kujund siin resoneerib jõuliselt ühiskondliku tegelikkusega. Minu silmis sõnastab see teos väga täpse ja otsese küsimuse igale vaatajale.

EK: Pean siinkohal välja tooma, et need Terje näoga naised pole selles installatsioonis naljakad - isegi kui nad varasemates kontekstides vahest on olnud. Neil on täiesti teine mõttemaailm kui sellel hundil. Minule see väga meeldib!

Vanemad inimesed jutustavad iseendast ja nende jaoks on kogu elu vägivald. Iga päev kaotad ühe hamba või veel midagi ja see on täiesti teine maailm. See on kindlasti teema, kuidas aeg käib sinust üle ja mingi peksev vanamees on tuti-pluti võrreldes sellega, mida sinu enda saatus ja aeg sinuga teevad.

TO: Mis puutub sinu ütlusse, et need varasemad tööd ei ole naljakad, siis tegelikult minu jaoks nendes küll on mingi traagika, aga ma katsun neid ikkagi võtta mingisuguse absurdi ja eneseirooniaga — kasvõi see kaamel või need esimesed kotiriidest tüdrukud. Ma ikka naeran enda üle neis. Mis mind üldse siin elus õnnelikuks teeb? See, et suudan leppida olukordadega, mis mul paratamatult ees on ja selle taagaga, mis on elatud elust.

EK: Koer mõjub ka väga võimsalt! Aga kas sa teadsid juba ammu, et koera ei tohi usaldada, et ta võib rünnata? Sul on ju ka päris kuri koer.