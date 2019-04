Kutsehariduses teevad ilma täiskasvanud õppijad, põhikooli lõpetanud aga ametikooli ei kipu

Ametikoolide koolituskalendreid sirvides selgub, et lisateadmisi võib saada näiteks šokolaadi valmistamisest kuni patsipunumise, ikebana seadmise, keraamika, käsitöö ja aianduseni. Ning eriti hea uudis on üle viiekümnestele, keda selles vanuses on tööturul senimaani peaaegu lootusetuks juhtumiks peetud – nemad on koolitustel enamasti eelistatud.

Viimastel aastatel teevadki Eesti kutsehariduses ilma täiskasvanud õppijad.