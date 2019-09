Lapsega maale elama: alguses pead ise initsiatiivi näitama, et inimestega tuttavaks saada

Koduvallas elamine on andnud mulle esiteks hingerahu ja oluliselt tervemad närvid. Mu elu on mitmekülgsem kui kunagi varem. Kõiki päevi alustan ja lõpetan koertega metsas jalutades. Mu ümber on ääretult vahvad ja tegusad inimesed, seega igavuse üle kurta ei saa. Pigem tahaks rohkem kodus olla, aga vaba aeg saab kergelt sisustatud erinevate kogukondlike ürituste ja hobidega. Lapsel on turvaline, mugav ja hea siin kasvada. Kõik-teavad-kõiki süsteem on samuti positiivne, sest sa tead isiklikult inimesi, kes su lapsega lasteaias või koolis tegelevad. Kui sul on vaja torusid vahetada või kartulit osta, siis sa tead, kelle poole pöörduda. Iga päev on täis midagi uut ja huvitavat kui oskad silmad lahti ringi käia. Meil on neli aastaaega, mida nautida ja tugev pärimuskultuur.

Miks soovitate ka teistel kaaluda maal elamist?

Kui inimene armastab vaikust, loodust ja head seltskonda, ei karda ise käsi külge panna ja kogukonna heaks panustada, siis on maal elamine parim valik. Siin on võimalus teostada igasuguseid unistusi, millest sul endalgi alguses aimu ei olnud. Maal elamine on täiuslik kombinatsioon iseendaga olemisest ja hea seltskonna nautimisest. Raskusi ja muresid tuleb igal pool ette, neist saab üle aktiivne ja teotahteline inimene nii linnas kui maal.