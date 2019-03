Inge mäletab seda, kui püssimehed järele tulid. “Mängisin verandal, kuulsin koerte haukumist ja nägin, et hoovi sõitis hobune reega, kus oli püssimees peal ja minu ema ka. Kui asju hakati pakkima, siis mina protestisin, et ma ei lähe. Kui mulle öeldi, et võib-olla saame seal isa näha, siis olin nõus.”