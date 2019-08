“Ma ei tahtnud saada kuulsaks. Ma olen tahtnud saada aga laulu ja teatri alal nii heaks, et ühel päeval mind tuntaksegi."

Huvitav, kas edu ja tunnustus on Lauri Saatpalut kuidagi ka muutnud?

“Tead, see, kes jurakaks on sündinud, jurakaks ka jääb. Olen endale ka valetanud, et arenen kuhugi paremuse poole, aga väljakannatamatu tüüp minus pole kuhugi kadunud. Pigem olen nagu surnud vulkaan, mis mingil hetkel jälle pasapilve õhku lennutab... Nii et mingit päikesepoissi, kes buda poosis istub, minust ei saa!”