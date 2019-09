Leedu uuspaganad pöördusid Euroopa Inimõiguste Kohtusse, kuna riik keeldus neid ametlikult tunnustamast

Leedu justiitsministeerium sõnas juulis toimunud parlamendihääletuse eel, et Romuva mängib Leedu kultuuri- ja usuelus olulist rolli. Selle ametlikuks tunnustamiseks religioonina tuleks otsus parlamendi poolt heaks kiita.

Juuni lõpus toimus seimis hääletus. 40 saadikut oli poolt, 31 oli vastu ning 15 jätsid hääletamata, millest aga riikliku tunnustuse saamiseks ei piisanud. Osa seimi liikmeid võttis hääletustulemused vastu aplausiga.

Koguduse preestrinna Inija Trinkūnienė ütles, et otsus riivab nende inimõiguseid.

„Kahetseme juhtunut, kuna vastame kõigile õiguslikele nõuetele, mis religioonidele seatud,” vahendab Leedu rahvusringhääling Trinkūnienė sõnu.

“Nõnda oleks tunnustatud meie esivanemate usku, mis tekkis siin maal, ning mida järgitakse veel tänagi. Me kutsume seda loodususuks. Arvan, et see on iga leedulase au ja väärikuse küsimus, et seda usku toetada. Paraku seadusloojad seda ei taipa,” sõnas naine ning juhtis tähelepanu sellele, et seimi liikmetele avaldas hääletuse eel survet katoliku kirik.

Kui Romuva oleks arvatud religioossete organisatsioonide hulka, oleksid nad saanud maamaksusoodustust, preestrid saanuksid riikliku sotsiaalkindlustuse ning ühtlasi võinuksid Romuva preestrid hakata abielusid sõlmima.

Romuva palub Euroopa Inimõiguste Kohtul hinnata, kas Leedu on eksinud inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikli vastu, mille järgi on igaühel õigus mõtte-, südametunnistuse ja usuvabadusele.