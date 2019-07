Ago Ruusi filmi “Loojangule vastu” teljeks on ajakirjaniku Madis Jürgeni ja kunstnik Aivar Juhansoni ratsamatk eesti tõugu hobustel läbi Muhu- ja Saaremaa Vilsandile. Esmakordselt oli film ETV ekraanil 1999. aastal ERR

Kui Ago Ruusil parajasti filmikaamerat kaasas pole, siis fotoaparaat on ikka. Just see ütlemine iseloomustab kõige paremini meest, kes 4. augustil tähistab 70. sünnipäeva. ETV2 toob sel puhul ekraanile “Teemaõhtu”.