Lugeja kirjutab | Igatsevaid armastuslaule Eesti varasemas laululoomingus

Kui teaksid sa, kuis mulle oled armas,

kuis minus kõik sul vastu naeratab,

kuis käed tahaksin su kaela heita

ja hetkeks vaid su rinnal hingata...

Kui teaksid sa, võib-olla siis ei mööduks

jääkülmalt, uhkelt, minust võõrana...

Aga kellele see laul on pühendet? Kirjas on keegi K.M, keda aga ei teata. Arvatakse siiski, et see igatsetu oli Milvi Laid (1906-1976), silmapaistev Estonia operetiprimadonna, kes esines sageli ka välismaal. Teda peeti võrdväärseks maailma silmapaistvaimate operetilauljatega. Ta säras laval Violetta (Verdi „Traviata“), Kannikese (Kálmán „Montmartre’i kannike“), Madelaine’i ja Marizana (Ábrahám „Savoy ball“ ja „Mariza“), Adele ja Rosalindena (Strauss „Nahkhiir“) ning paljude teiste operetikangelannadena. Oli aga hästi tagasihoidlik, sugugi mitte staarilik või seltskondlik.

Laulu autori Paul Tammeveski (1898-1982) loodud rohkem kui 30 laulu hulgas on ka "Paula, sul on poisipea", "Üksildus", "Kodumuld", "Lilled". Ta oli Milvi Laidi kolleeg, kui laulis Estonia ooperikooris. Eitab mingit pühendamist. Musigi polevat olnud.

Milvi Laid oli aastani 1935 Aleksandra Isak, kuni võttis omale artistinime. Oli abielus Jaan Raudsepaga. Jaan osutus üllatuslikult meie kaugeks hõimlaseks meie ema liini pidi. Aga poeg August kandis isa eelmist nime Zimmermann. Milvi Laid suri eksiilis Rootsis . (Ta lapselapsed olid Per Zimmerman ja Hanna Linnéa Zimmerman Lamby).

Eesti varasemas laululoomingus on teisigi hästi ilusaid igatsevaid armastuslaule. Nagu Raimond Valgre, kelle elutraagika on teada, laul:

Su silmist näen ma iga öösel und

ja tulest, mis nendest loidab,

kuid jälle kui hommik koidab

siis tean, see oli vaid uni...