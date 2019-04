LUGEMISELAMUS | Emajõe kallas võib kõnelda lugusid ka aastasadade tagant

”Alam-Pedja lood” Juhani Püttsepp. 204 lk. MTÜ Mariekuld.

Selle raamatu sünnilugu sai Juhani Püttsepa sõnul alguse eelmise sajandi lõpuaastail, kui kotkauurija Einar Tammur tegi talle ettepaneku hakata üles tähendama Alam-Pedja kaitsealal elavate inimeste lugusid. “Mis võiks olla veel hingekosutavam, kui viibida linnast eemal ja kuulata ühe kõrvenurga inimeste jutustusi,” arutleb autor raamatu sissejuhatuses.

Ei pea igale poole ruttama

Kui Einar Tammur 2004. aastal siitilmast lahkus, hakkas Juhani oma ülestähendusi näitama tema ametijärglasele Robert Oetjenile. Seitsmeteist aastaga olid valminud tosina inimese lood.

Einar Tammur oli Juhanile õpetanud, et inimene ei pea igale poole ruttu jõudma. Et loodusesse peavad jääma paigad, kuhu ei vii õpperada, kuhu inimesel võib-olla ei olegi asja. Ning et kotkad saavad ka ilma meieta suurepäraselt hakkama. Kui me neid vaid lugeda oskaks!

Selleks et lugeja saaks aimu, mismoodi aeg seal Emajõe-äärsetel maadel liikunud on, kirjeldab Püttsepp detailselt ja meeleolukalt. Ja kui vahvaid võrdlusi ta seejuures kasutab. No näiteks: “On olemas üks suur mets, kunagise palutamise ehk põletamise tagajärjel sündinud Palu, ja sellel Palul on veel oma Põhi, nagu kotil on põhi, kaugeim sopp, kuhu kõige raskemini ulatub. Ja seal, peaaegu põhjatu metsakoti sügavas põhjas on aastasadu elanud inimesed ja mõni elab ka praegu.”

Pedja ja Kärevere vahel paikneb ligi poolsada vanajõge. Rahvas kutsub neid veejuppe ka kooldudeks, kõõludeks, koolasteks. Igal koolul oma nimi, näiteks Kullassaare või Samblasaare ja igal koolul on ka oma lapsepõlv.