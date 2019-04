LUGEMISELAMUS | Stalin ja Soome saatus

Naaberriigi näol on tegu meile nii lähedase Soomega ja pöördelised aastad on teadagi 1939–1950. Lisaks saame targemaks, kes nimelt Soome jaoks need aastad pöördeliseks muutis. Ei ole muidugi raske arvata – Stalin teadagi!

” Raamatut lugedes süveneb arvamus, et kaalukausil oli kogu Soome eksistents või vähemalt selle eksistentsi olemuslik laad ning kaaluvihte tõstis sisuliselt üks ja seesama isik.

Nii kannabki Kimmo Rentola kolm aastat tagasi kirjutatud ja sel aastal eesti keelde tõlgitud raamat pealkirja “Stalin ja Soome saatus”. Autor püüab ligi 300-leheküljelises teoses vastata raamatu tagaküljel enda esitatud saatuslikele küsimustele: kuidas Soome Stalini sihikult kolm korda pääses; kuidas kujunes Soome saatus Stalini kui otsustaja silmis; kas Stalin suhtus Soomesse ja soomlastesse kuidagi eriliselt; miks ta ei jätkanud 1940. aastal sissetungi?

Jääb mulje, et Rentola on oma küsimustele ka üsna ammendavad vastused leidnud. Oli ju idanaabri tollane diktaator üks tähtsamaid iseseisva Soome ajalugu mõjutanud üksikisikuid. Stalin otsustas Talvesõja alustamise ja lõpetamise; tema tahte järgi sõlmiti 1944. aastal Jätkusõja rahu; lisaks luges Kremli peremehe nägemusest, kuivõrd iseseisvaks jääb Soome II maailmasõja lõppedes.

”Stalin ja Soome saatus” Kimmo Rentola. 280 lk. Äripäeva Kirjastus.

Visa vastupanu röövis Stalinilt eelise

Raamatut lugedes süveneb arvamus, et kaalukausil oli kogu Soome eksistents või vähemalt selle eksistentsi olemuslik laad ning kaaluvihte tõstis sisuliselt üks ja seesama isik.