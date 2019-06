Lugu sellest, kuidas 70ndatel Doonau kruiisilaeval lääne turistidega sõprust sobitasime

Neil päevil, kus Budapestis on Doonaul juhtunud ränk jõelaeva õnnetus ja jõepõhjast on leidmata ligi paarkümmend Lõuna-Korea turisti – lisaks hukkunutele -, tuleb meelde, et olen seal minagi uhkel jõelaeval edasi-tagasi sõitnud.

Sellest reisist, mis tollal Punase Impeeriumi kodanikule oli erakordne, võiks ju heietada pikemalt. Aga keda see täna, kus ükski punkt maakeral ei ole kättesaamatu, enam huvitaks. Mõned tollased episoodikesed ja persoonid võiksid ehk huvi pakkuda.

Kunagi 1970-ndate algupoolel olin ametis Eesti Reklaamfilmis ja tegelesin üsna palju NSVL Väliskaubanduse Ministeeriumi allasutuste reklaamitellimustega. Musta mere laevanduse otsustajad soovisid tellida 10-minutise reklaamfilmi, mis propageeriks Lääne turistide seas reisimist uute Vene jõelaevadega mööda Doonaud. Tellimuse nimi oli „Alpidest Musta mereni“ ehk Odessast Passauni Lääne-Saksamaal. Valuutat eraldati minimaalselt, mis tähendas, et sõita said kaks meest, operaator Teet Taumi ja mina. Pidin abistama operaatorit – raske vene varustus – olema valgustaja ja vastutama asja sisulise külje eest, et lõpuks ka mingi filmikene sünniks – kogu sündmustik oli ettearvamatu ja selgus kohapeal – ja saksa keele tõlk. Viimane osutus kõige meeldivamaks ülesandeks. Igapäevane harjutamine ja tohutul hulgal „Sternide“ ja muu samalaadse lugemine lõi unustama kippunud keeleoskuse õitsele.

Näpuotsatäis valuutat meeskonnale